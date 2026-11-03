Пикап протаранил патрульную машину на трассе под Астаной: полицейский в больнице

Пикап JAC T9 протаранил патрульную машину на трассе в Акмолинской области. Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло сегодня, 3 ноября 2026 года, на автодороге Астана – Петропавловск.

По предварительным данным, водитель автомобиля JAC T9, не соблюдая скоростной режим и дистанцию, допустил столкновение со служебным автомобилем полиции, который обеспечивал безопасность дорожного движения и осуществлял сопровождение специальной дорожной техники.

"В результате ДТП сотрудник полиции был доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП с участием патрульной автомашины возбуждено уголовное дело". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Теперь проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Немного ранее на этой же трассе произошло серьезное ДТП: погибли четыре человека.