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Происшествия

Пикап протаранил патрульную машину на трассе под Астаной: полицейский в больнице

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 19:46 Фото: Zakon.kz
Пикап JAC T9 протаранил патрульную машину на трассе в Акмолинской области. Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло сегодня, 3 ноября 2026 года, на автодороге Астана – Петропавловск.

По предварительным данным, водитель автомобиля JAC T9, не соблюдая скоростной режим и дистанцию, допустил столкновение со служебным автомобилем полиции, который обеспечивал безопасность дорожного движения и осуществлял сопровождение специальной дорожной техники.

"В результате ДТП сотрудник полиции был доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП с участием патрульной автомашины возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Теперь проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Немного ранее на этой же трассе произошло серьезное ДТП: погибли четыре человека.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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