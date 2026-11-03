39 ножевых ранений на глазах у детей: в Алматы вынесли приговор бывшему полицейскому

В Алматы суд оправил в тюрьму на 15 лет бывшего полицейского за убийство гражданской жены. Полтора года назад Серик Накимов нанес супруге 39 ножевых ранений – все это на глазах у детей, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, мужчина утверждал, что совершил преступление в состоянии аффекта и осознал содеянное только в больнице. Однако суд ему не поверил, сославшись на показания сотрудников полиции.

Как уточняется, трагедия произошла в мае 2025 года. По версии следствия, во время семейной ссоры бывший полицейский нанес гражданской жене множественные ножевые ранения. А после решил покончить с собой, но выжил. Пара воспитывала троих детей.

В итоге Серика Накимова признали виновным в совершении убийства с особой жестокостью. Его также обязали выплатить семье погибшей 10 млн тенге компенсации морального вреда.

Родственники убитой приговором остались довольны.

"Я довольна приговором, хотя я просила пожизненное заключение. Слава Аллаху. И за это спасибо. Теперь пусть Аллах его накажет. Пусть его дети будут живы и здоровы", – заявила одна из родственниц убитой.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области полицейского осудили за то, что он "закрыл глаза" на нарушение правил дорожного движения.