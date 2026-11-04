"Мог лишиться зрения": ребенка избили металлическим стулом в детском саду Астаны

Полиция Астаны начала расследование уголовного дела после скандального инцидента в частном детском саду "София 3". Там один из воспитанников несколько раз ударил другого ребенка по лицу металлическим стулом, пока персонал отсутствовал в группе, сообщает Zakon.kz.

О произошедшем в соцсетях рассказала мать пострадавшего мальчика. По ее словам, ЧП произошло 15 октября 2026 года. Когда женщина пришла забирать сына, сотрудники дошкольного учреждения попытались скрыть правду и заявили, что ребенок травмировался сам.

Однако после просмотра видеозаписей с камер наблюдения выяснилась пугающая картина: другого мальчика оставшиеся без присмотра дети провоцировали и били тяжелым предметом.

"Моего ребенка другой воспитанник группы около четырех раз ударил ножками металлического стула по лицу! Это был не легкий пластмассовый стульчик, а стул весом приблизительно 2–3 кг. Благо, удары не попали напрямую в глаз, иначе мой сын мог бы лишиться зрения. В этот момент рядом не было ни воспитателя, ни других взрослых сотрудников!" – возмутилась астанчанка.

Женщина немедленно забрала сына из детского сада и написала заявление на отчисление. Однако руководство учреждения до сих пор не вернуло оплату за месяц в размере 80 тыс. тенге и избегает прямого контакта, перекладывая ответственность друг на друга, говорит мать пострадавшего.

Матери пришлось публично потребовать сохранить видеозапись инцидента, пока не истек 30-дневный срок хранения архива.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции столицы.

"По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей возбуждено уголовное дело. Изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, проводятся необходимые следственные действия. Также проводится проверка действий или бездействия сотрудников дошкольной организации", – рассказали Zakon.kz 4 ноября 2026 года в пресс-службе ДП.

Ранее полуторагодовалый ребенок получил тяжелые ожоги горячим супом в одном из детских садов Астаны. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело.