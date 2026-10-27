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События

10% тела в ожогах: полуторагодовалый малыш пострадал в детском саду Астаны

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 18:40 Фото: pexels
Полуторагодовалый ребенок получил тяжелые ожоги горячим супом в одном из детских садов Астаны. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Информация о происшествии появилась в Telegram-паблике Astanovka 98. По словам матери, малыш обжегся еще 2 октября 2026 года, в результате чего ожоги затронули 10% его тела.

В настоящее время ребенок проходит лечение на дому.

"Как утверждает мать малыша, в детском саду не предоставляют записи с камер видеонаблюдения и отрицают причастность к случившемуся. Она уже обратилась в полицию и госорганы", – говорится в публикации.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны прокомментировали ситуацию и рассказали о принятых мерах.

"По факту ненадлежащего исполнения сотрудницей детского сада обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования изъяты записи с камер видеонаблюдения. Они изучаются", – сообщили 27 октября 2026 года Zakon.kz в ДП.

В ведомстве также добавили, что проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ребенок получил ожоги в детсаду Уральска.

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Канат Болысбек
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