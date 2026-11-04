Навязчивый поклонник превратил жизнь казахстанки в ад и получил судимость

В Актауском городском суде вынесли приговор мужчине, обвиняемому в сталкинге. За несколько месяцев непрерывной травли и выслеживания своей жертвы горожанин получил уголовное наказание, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Актауского городского суда, с августа по октябрь 2026 года подсудимый Б. систематически преследовал горожанку Ш. вопреки ее воле. Он следил за женщиной, приходил к ней домой и стучал в двери, а в один из дней и вовсе отключил ей интернет.

Чтобы сокрыть следы своего присутствия, навязчивый ухажер даже демонтировал и забрал флеш-накопитель из видеокамеры, установленной над дверью ее квартиры. Наряду с этим он непрерывно обрывал ее телефон звонками и сообщениями в мессенджере WhatsApp.

"В результате указанных действий были нарушены ее конституционные права и свободы", – говорится в сообщении суда.

Во время разбирательства гособвинитель просил признать назойливого поклонника виновным по ст. 115-1 УК РК ("Сталкинг") и отправить его под арест на 25 суток. Сам подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и попросил прощения, рассчитывая на более мягкое решение.

Однако пострадавшая женщина заявила, что не намерена прощать преследователя, и настояла на максимально строгом наказании.

При выборе меры пресечения суд учел в качестве смягчающего обстоятельства чистосердечное раскаяние мужчины, тогда как отягчающих факторов установлено не было. В итоге приговором Актауского городского суда подсудимому назначили 100 часов общественных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Добавим, что по стране в суд были направлены 36 уголовных дел за сталкинг.