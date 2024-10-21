Казахстанца приговорили к 18 годам за попытку теракта

В Актауском городском суде вынесли приговор мужчине за попытку совершения террористического акта и пропаганду терроризма, сообщает Zakon.kz.

19 октября приговор вступил в законную силу. Об этом рассказали в Комитете нацбезопасности РК.

Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

"Установлено, что для совершения насильственной акции он приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе поражающие элементы – болты и гвозди", – рассказали в КНБ.

Напасть он планировал на здания государственных учреждений Мангистауской области, изучив местность путем фото- и видеофиксации.

В КНБ также отметили, что мужчина ранее был судим за убийство.

О задержании подозреваемого в КНБ рассказывали в июле 2024 года. Тогда сообщалось, что этому предшествовала тщательная оперативная разработка. Под влиянием пропаганды зарубежных боевиков в интернете мужчина намеревался совершить подрыв в здании одного из государственных органов. Приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. При обыске у задержанного дома изъяли четыре емкости с готовой взрывчаткой и другие улики, доказывающие факт подготовки к теракту.