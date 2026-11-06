20-летнего казахстанца, осужденного за тяжкое преступление, нашли мертвым в колонии

В Павлодарской области 20-летний осужденный, приговоренный к 12 годам лишения свободы, скончался в колонии. По предварительной информации, молодой человек покончил с собой, сообщает Zakon.kz.

Трагический инцидент подтвердили в Департаменте уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

В ведомстве сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что осужденный, отбывавший наказание за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, находясь в учреждении уголовно-исполнительной системы, совершил самоубийство путем повешения", – рассказали 6 ноября 2026 года Zakon.kz в ДУИС региона.

В рамках расследования изъяты записи с камер видеонаблюдения. Расследование продолжается и находится на контроле.

Известно, что с момента вынесения приговора осужденный провел в учреждении уголовно-исполнительной системы около шести месяцев.

Судебный вердикт парню озвучили в апреле 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. Его признали виновным в половом сношении с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста, и приговорили к 12 годам лишения свободы.