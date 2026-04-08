#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
События

Осужденной Перизат Кайрат нашли работу в колонии

Перизат Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 15:10 Фото: Instagram/01pk
В колонии на работу трудоустроена Перизат Кайрат, приговоренная к 10 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере и легализацию денег и имущества, полученных преступным путем группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 апреля 2026 года, рассказали в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел (МВД) РК:

"Осужденная отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы в соответствии с решением суда. Осужденная трудоустроена в учреждении и осуществляет уборку служебных помещений".

25 июля 2025 года Межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал Перизат Кайрат виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") и п. 3 ч. 3 ст. 218 ("Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем") УК РК и приговорил к 10 годам лишения свободы. Ее мать Гайни Алашбаева была признана виновной по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК и осуждена к 7 годам лишения свободы. Также в суде рассказали, почему Кайрат и Алашбаева получили такие сроки и что у них конфисковали.

Дорогостоящее имущество Перизат Кайрат выставят на аукцион: куда направят деньги, раскрыли в АФМ

24 сентября Уголовная коллегия суда Астаны рассмотрела апелляционную жалобу адвоката осужденных и оставила приговор в отношении Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой без изменений.

