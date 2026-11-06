Легковушку смяло под КАМАЗом – страшное ДТП сняли на видео в Казахстане
Видео с последствиями происшествия появилось в социальных сетях. Судя по опубликованным кадрам, столкновение было сильным: легковой автомобиль получил серьезные повреждения и оказался смят под грузовиком.
Подробности аварии сообщили в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.
По данным ведомства, ДТП произошло 6 ноября 2026 года на Самарском шоссе. Столкнулись автомобили Cherry Tiggo 2 Pro, Toyota Carina E и КАМАЗ.
"В результате ДТП водитель Toyota был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – рассказали в ДП ВКО.
Ранее в Усть-Каменогорске утреннее дорожно-транспортное происшествие закончилось тараном городской инфраструктуры. Водитель иномарки перепутал педали при маневре, и машина на полной скорости влетела в столб.