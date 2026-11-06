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Происшествия

Легковушку смяло под КАМАЗом – страшное ДТП сняли на видео в Казахстане

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 22:50 Фото: unsplash
В Восточно-Казахстанской области произошло жесткое ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика. На кадрах с места аварии видно, что одна из машин оказалась буквально раздавлена КАМАЗом, сообщает Zakon.kz.

Видео с последствиями происшествия появилось в социальных сетях. Судя по опубликованным кадрам, столкновение было сильным: легковой автомобиль получил серьезные повреждения и оказался смят под грузовиком.

Подробности аварии сообщили в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

По данным ведомства, ДТП произошло 6 ноября 2026 года на Самарском шоссе. Столкнулись автомобили Cherry Tiggo 2 Pro, Toyota Carina E и КАМАЗ.

"В результате ДТП водитель Toyota был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – рассказали в ДП ВКО.

Ранее в Усть-Каменогорске утреннее дорожно-транспортное происшествие закончилось тараном городской инфраструктуры. Водитель иномарки перепутал педали при маневре, и машина на полной скорости влетела в столб.

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Канат Болысбек
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