Роковая оплошность казахстанца на новом кроссовере обернулась тараном

В Усть-Каменогорске утреннее дорожно-транспортное происшествие закончилось тараном городской инфраструктуры. Водитель иномарки перепутал педали при маневре и на полной скорости влетела в столб, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YK-news.kz, ДТП случилось утром 4 ноября на объездной со стороны проспекта Есенберлина.

"Водитель Changan CS55 Plus при повороте перепутал педали тормоза и акселератора, в результате чего не справился с управлением. Автомобиль врезался в столб", – рассказали в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Водитель привлечен к административной ответственности.

3 ноября 2026 года на автодороге Астана – Петропавловск пикап протаранил патрульную машину. В тот же день полицейского госпитализировали. Уже 4 ноября стало известно, что капитан полиции Данияр Таев от полученных травм скончался в больнице.