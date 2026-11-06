Осужденный за тяжкое преступление казахстанец устроил "кошмар" в колонии
Как пишет 6 ноября 2026 года сайт телеканала "Ирбис ТВ", резонансный приговор 20-летнему парню вынесли еще в сентябре 2023 года. Из материалов дела следует, что преступление он совершил, будучи несовершеннолетним.
Жертвами насильника стали две родные сестры 8 и 13 лет. Тогда суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.
Однако исправляться за решеткой осужденный не захотел и быстро сыскал славу злостного нарушителя порядка: игнорировал правила гигиены и отказывался сдавать дежурство. Точкой кипения стал плановый обыск в отряде со строгими условиями содержания.
Осужденный категорически отказался выполнять требования администрации, проявил агрессию и устроил конфликт с сотрудниками колонии.
"В марте 2026 года после утренней проверки проводился обыск помещений и индивидуальный досмотр. Осужденные должны были раздеться до нижнего белья. Осужденный К. отказался раздеваться, не хотел выполнять законные требования и проявил агрессию", – приводятся в приговоре суда показания заместителя начальника оперативного отдела учреждения №46 Каирова.
За злостное неповиновение администрации исправительного учреждения на бунтовщика завели новое уголовное дело. Изучив материалы и характеристики сидельца, специализированный суд Павлодара признал его виновным.
К неотбытому сроку парню добавили еще 1,5 года лишения свободы, а режим содержания изменили на максимальную безопасность.
Ранее в Павлодарской области 20-летний осужденный, приговоренный к 12 годам лишения свободы, скончался в колонии.