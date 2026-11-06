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Осужденный за тяжкое преступление казахстанец устроил "кошмар" в колонии

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 01:49 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Осужденный за тяжкое преступление в Экибастузе вновь предстал перед судом. Отбывая наказание в учреждении №46, мужчина систематически нарушал режим, а в марте 2026 года устроил дебош во время обыска, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 6 ноября 2026 года сайт телеканала "Ирбис ТВ", резонансный приговор 20-летнему парню вынесли еще в сентябре 2023 года. Из материалов дела следует, что преступление он совершил, будучи несовершеннолетним.

Жертвами насильника стали две родные сестры 8 и 13 лет. Тогда суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

Однако исправляться за решеткой осужденный не захотел и быстро сыскал славу злостного нарушителя порядка: игнорировал правила гигиены и отказывался сдавать дежурство. Точкой кипения стал плановый обыск в отряде со строгими условиями содержания.

Осужденный категорически отказался выполнять требования администрации, проявил агрессию и устроил конфликт с сотрудниками колонии.

"В марте 2026 года после утренней проверки проводился обыск помещений и индивидуальный досмотр. Осужденные должны были раздеться до нижнего белья. Осужденный К. отказался раздеваться, не хотел выполнять законные требования и проявил агрессию", – приводятся в приговоре суда показания заместителя начальника оперативного отдела учреждения №46 Каирова.

За злостное неповиновение администрации исправительного учреждения на бунтовщика завели новое уголовное дело. Изучив материалы и характеристики сидельца, специализированный суд Павлодара признал его виновным.

К неотбытому сроку парню добавили еще 1,5 года лишения свободы, а режим содержания изменили на максимальную безопасность.

Ранее в Павлодарской области 20-летний осужденный, приговоренный к 12 годам лишения свободы, скончался в колонии.

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Канат Болысбек
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