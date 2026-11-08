"Пострадали все": лобовое столкновение двух автомобилей произошло на границе Алматы

Утром 8 ноября на границе города Алматы с Алматинской областью в новом микрорайоне "Мадениет" по ул. Аруана произошло жесткое лобовое столкновение автомобилей Toyota Frontlander и Lada Priora, сообщает Zakon.kz.

Lada двигалась по улице Аруана в южном направлении. Навстречу ей в северном направлении шла Toyota.

Пока по невыясненным обстоятельствам водитель Lada резко повернул налево. Это произошло в момент, когда Toyota шла мимо. Избежать лобового столкновения не удалось.

От мощного удара автомобили закрутило на дороге и разбросало в разные стороны.

В результате этого ДТП пострадали все, кто был в обеих машинах.

Пострадал водитель Toyota, водитель Lada и трое его пассажиров.

Пятерых человек госпитализировали с места происшествия.

Большая часть удара пришлась на пассажира Lada, которого зажало в салоне.

Прибывшие сотрудники дорожной полиции извлекли пострадавшего до приезда службы спасения города Алматы и передали его медикам. Данный пассажир находится в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Они занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее жесткое ДТП в Костанае попало на видео.