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Происшествия

"Пострадали все": лобовое столкновение двух автомобилей произошло на границе Алматы

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 08:30 Фото: Zakon.kz
Утром 8 ноября на границе города Алматы с Алматинской областью в новом микрорайоне "Мадениет" по ул. Аруана произошло жесткое лобовое столкновение автомобилей Toyota Frontlander и Lada Priora, сообщает Zakon.kz.

Lada двигалась по улице Аруана в южном направлении. Навстречу ей в северном направлении шла Toyota.

Пока по невыясненным обстоятельствам водитель Lada резко повернул налево. Это произошло в момент, когда Toyota шла мимо. Избежать лобового столкновения не удалось.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 08:30

Фото: Zakon.kz

От мощного удара автомобили закрутило на дороге и разбросало в разные стороны.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 08:30

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадали все, кто был в обеих машинах.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 08:30

Фото: Zakon.kz

Пострадал водитель Toyota, водитель Lada и трое его пассажиров.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 08:30

Фото: Zakon.kz

Пятерых человек госпитализировали с места происшествия.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 08:30

Фото: Zakon.kz

Большая часть удара пришлась на пассажира Lada, которого зажало в салоне.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 08:30

Фото: Zakon.kz

Прибывшие сотрудники дорожной полиции извлекли пострадавшего до приезда службы спасения города Алматы и передали его медикам. Данный пассажир находится в тяжелом состоянии.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 08:30

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Они занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее жесткое ДТП в Костанае попало на видео.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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