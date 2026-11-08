"Пострадали все": лобовое столкновение двух автомобилей произошло на границе Алматы
Lada двигалась по улице Аруана в южном направлении. Навстречу ей в северном направлении шла Toyota.
Пока по невыясненным обстоятельствам водитель Lada резко повернул налево. Это произошло в момент, когда Toyota шла мимо. Избежать лобового столкновения не удалось.
От мощного удара автомобили закрутило на дороге и разбросало в разные стороны.
В результате этого ДТП пострадали все, кто был в обеих машинах.
Пострадал водитель Toyota, водитель Lada и трое его пассажиров.
Пятерых человек госпитализировали с места происшествия.
Большая часть удара пришлась на пассажира Lada, которого зажало в салоне.
Прибывшие сотрудники дорожной полиции извлекли пострадавшего до приезда службы спасения города Алматы и передали его медикам. Данный пассажир находится в тяжелом состоянии.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Они занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
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