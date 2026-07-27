Два тела и две пострадавшие: жесткое столкновение произошло на дороге в Алматы
По словам очевидцев ДТП, Suzuki двигался по Рыскулова в западном направлении и совершал левый разворот на улице Шарипова.
В этот момент по Рыскулова в восточном направлении на высокой скорости ехал Mercedes. Очевидцы утверждают, что слышали рев его мотора.
За считанные секунды гелендваген протаранил разворачивающийся Suzuki.
От мощного удара Suzuki улетел в сторону на несколько десятков метров, перескакивая через бордюры.
Гелендваген остановился проехав еще 70 метров.
После того, как машины остановились, очевидцы подбежали к помятому автомобилю Suzuki и принялись доставать пострадавших. В его салоне находилось четыре девушки.
Водитель и пассажирка, находящиеся спереди, скончались на месте до приезда медиков.
Третью девушку, которая находилась позади, эвакуировали сразу, а четвертую зажало. Ей раздробило ноги. Только спасатели смогли изъять пострадавшую из машины и передать сотрудникам скорой помощи.
О пострадавших в гелендвагене не сообщается.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Криминалист и дознаватель выясняют все обстоятельства ДТП.
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