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Происшествия

Два тела и две пострадавшие: жесткое столкновение произошло на дороге в Алматы

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 05:29 Фото: Zakon.kz
Ночью 27 июля в Алматы на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Шарипова произошло жесткое столкновение автомобилей Mercedes-Benz G-класса и Suzuki SX4, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев ДТП, Suzuki двигался по Рыскулова в западном направлении и совершал левый разворот на улице Шарипова.

В этот момент по Рыскулова в восточном направлении на высокой скорости ехал Mercedes. Очевидцы утверждают, что слышали рев его мотора.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 05:29

Фото: Zakon.kz

За считанные секунды гелендваген протаранил разворачивающийся Suzuki.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 05:29

Фото: Zakon.kz

От мощного удара Suzuki улетел в сторону на несколько десятков метров, перескакивая через бордюры.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 05:29

Фото: Zakon.kz

Гелендваген остановился проехав еще 70 метров.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 05:29

Фото: Zakon.kz

После того, как машины остановились, очевидцы подбежали к помятому автомобилю Suzuki и принялись доставать пострадавших. В его салоне находилось четыре девушки.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 05:29

Фото: Zakon.kz

Водитель и пассажирка, находящиеся спереди, скончались на месте до приезда медиков.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 05:29

Фото: Zakon.kz

Третью девушку, которая находилась позади, эвакуировали сразу, а четвертую зажало. Ей раздробило ноги. Только спасатели смогли изъять пострадавшую из машины и передать сотрудникам скорой помощи.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 05:29

Фото: Zakon.kz

О пострадавших в гелендвагене не сообщается.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 05:29

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Криминалист и дознаватель выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали о том, что грузовик потерял управление и врезался в бетонный блок в Алматы.

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Аксинья Титова
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