Казахстанец нашел мешки с марихуаной и решил подзаработать: чем все закончилось

Житель города Шу попытался продать в Актобе партию марихуаны за 13 млн тенге, однако сделка не состоялась. Под видом покупателя с мужчиной общался сотрудник КНБ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 8 ноября 2026 года газета "Диапазон", 43-летнего жителя Шу задержали после того, как он пытался продать 100 килограммов марихуаны за 13 млн тенге. Судили его в специализированном суде Актобе.

Обвиняемый уверял, что нашел мешки с наркотой вдоль трассы "Актобе-Атырау", когда вышел из машины по нужде. На следующий день он вернулся на место и перевез все в СТО в Актобе.

"Я когда увидел эти мешки, открыл один из них и почувствовал специфический запах. Я сразу понял, что это марихуана, так как это растение растет везде, где я родился. Я испугался уголовной ответственности и уехал в Актобе, но на следующий день решил вернуться за ними, чтобы подзаработать и погасить долги. Это преступление я совершил один", – рассказывал в суде обвиняемый.

На продавца вышел некий Руслан, договорились, что он купит марихуану по цене 130 тысяч тенге за килограмм, а стоимость всей партии составила 13 млн тенге.

Он показал товар покупателю, после чего его задержали. Оказалось, что роль покупателя взял на себя оперуполномоченный из КНБ.

В итоге суд приговорил обвиняемого за хранение и продажу наркотиков к 6 годам лишения свободы.

2 ноября 2026 года стало известно, что в Алматы ликвидирована мини-нарколаборатория по производству синтетических наркотиков "мефедрон". Отмечалось, что в поле зрения оперативников попал 34-летний житель города. По данным МВД, он наладил наркопроизводство на последнем этаже многоэтажного жилого комплекса.