Казахстанец заплатил 7,6 млн тенге за "проблемное" авто и оказался в юридической ловушке

Житель Павлодара хотел вернуть 7,6 млн тенге за купленную машину после того, как узнал о проблеме с VIN-кодом. Однако суд решил, что оснований для отмены сделки нет, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Ирбис ТВ", в Павлодаре рассмотрели дело о продаже автомобиля Hyundai Elantra 2019 года выпуска. Машину продали за 7,6 млн тенге еще в сентябре прошлого года. Позже покупатель выяснил, что VIN-код автомобиля является вторичным, и решил через суд вернуть деньги, признав сделку недействительной.

Во время разбирательства выяснилось, что на момент продажи автомобиль был официально зарегистрирован и никаких запретов на его использование или переоформление не было. Также стало известно, что ограничения, которые ранее накладывались в рамках расследования, позже были сняты.

Суд посчитал, что покупатель должен был самостоятельно проверить историю автомобиля и VIN-код до покупки. Доказательств того, что продавец специально скрывал информацию или обманул покупателя, представлено не было.

"В связи с отказом в удовлетворении требования о признании договора недействительным суд также отказал во взыскании убытков в размере 7,6 млн тенге. Решением суда в удовлетворении иска отказано в полном объеме. Решение вступило в законную силу", – сообщили в Межрайонном суде по гражданским делам города Павлодара.

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