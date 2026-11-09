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Происшествия

Землетрясение произошло в Казахстане

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 07:06 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области зарегистрировали землетрясение. Подземные толчки произошли вечером 8 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Казахстанского национального центра данных, землетрясение зафиксировали в 20:38 по времени Астаны. Эпицентр находился в 33 км к северо-востоку от города Шу.

"Координаты эпицентра: 44.51 градуса северной широты, 74.44 градуса восточной долготы", – говорится в сообщении.

Магнитуда землетрясения составила 3,73, энергетический класс – 8,55. Очаг залегал на глубине 11 км.

При этом сообщений о происшествиях и обращений, связанных с землетрясением в регионе не было.

Ранее мы писали о том, почему при землетрясении одни здания рушатся, а другие выстаивают. Директор филиала "Союза строителей Казахстана" по Алматы, отвечая на беспокойство о наличии тектонических разломов, заявил, что в городе строить можно везде.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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