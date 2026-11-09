Землетрясение произошло в Казахстане

В Жамбылской области зарегистрировали землетрясение. Подземные толчки произошли вечером 8 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Казахстанского национального центра данных, землетрясение зафиксировали в 20:38 по времени Астаны. Эпицентр находился в 33 км к северо-востоку от города Шу.

"Координаты эпицентра: 44.51 градуса северной широты, 74.44 градуса восточной долготы", – говорится в сообщении.

Магнитуда землетрясения составила 3,73, энергетический класс – 8,55. Очаг залегал на глубине 11 км.

При этом сообщений о происшествиях и обращений, связанных с землетрясением в регионе не было.

Ранее мы писали о том, почему при землетрясении одни здания рушатся, а другие выстаивают. Директор филиала "Союза строителей Казахстана" по Алматы, отвечая на беспокойство о наличии тектонических разломов, заявил, что в городе строить можно везде.