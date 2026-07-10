В Жамбылской области произошло землетрясение
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
В ночь на 10 июля 2026 года в Жамбылской области произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский национальный центр данных уточнил, что 10 июля в 00:59 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5.
Эпицентр располагался в 65 километрах к юго-западу от Тараза.
Сведения об ощутимости подземных толчков и возможных последствиях пока отсутствуют.
Материал по теме
Оповещение населения об угрозе: внесены изменения
Примечательно, что почти неделю назад в Таразе также были зарегистрированы подземные толчки.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript