В ночь на 10 июля 2026 года в Жамбылской области произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский национальный центр данных уточнил, что 10 июля в 00:59 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5.

Эпицентр располагался в 65 километрах к юго-западу от Тараза.

Сведения об ощутимости подземных толчков и возможных последствиях пока отсутствуют.

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Примечательно, что почти неделю назад в Таразе также были зарегистрированы подземные толчки.