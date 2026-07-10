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События

В Жамбылской области произошло землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 09:23 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
В ночь на 10 июля 2026 года в Жамбылской области произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский национальный центр данных уточнил, что 10 июля в 00:59 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5.

Эпицентр располагался в 65 километрах к юго-западу от Тараза.

Сведения об ощутимости подземных толчков и возможных последствиях пока отсутствуют.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 09:23
Оповещение населения об угрозе: внесены изменения

Примечательно, что почти неделю назад в Таразе также были зарегистрированы подземные толчки.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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