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Общество

"В Алматы можно строить везде": эксперт опроверг миф о тектонических разломах

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Город Алматы находится в зоне высокой сейсмичности и имеет ряд тектонических разломов. И в обществе сложилось мнение, что есть места, в том числе разломы, где строить дома нельзя. Это мнение опровергли, сообщает Zakon.kz.

Так, директор филиала "Союза строителей Казахстана" по Алматы, почетный строитель Казахстана Тимур Нуртаев заявил, что в Алматы строить можно везде.

"Город Алматы находится в 9-10-балльной сейсмичной зоне. Также, помимо этого, у нас имеются тектонические разломы. Строить можно везде. То есть, прошу подходить к этому технически грамотно. Нужно правильно запроектировать фундаменты, правильно запроектировать каркас здания, чтобы он выдержал сейсмическую нагрузку в том или ином районе. У нас не делится – где-то можно строить или где-то нельзя строить. Международный опыт показывает – в таких странах, как, например, Япония, Калифорния, они строят везде, потому что у них не так много места для строительства", – сказал Нуртаев на брифинге в Региональной службе коммуникаций (РСК) 18 сентября 2026 года.

По его словам, чтобы строить на, например, тектоническом разломе, нужно получить специальные техусловия, где АО "КазНИИСА" прописывает дополнительные требования к каркасу.

"То есть, вы должны будете применить, первое, более мощный фундамент, более мощный каркас, заложить больше арматуры и даже большую марку бетона, чтобы в случае сейсмических нагрузок каркас здания их выдержал", – заявил Нуртаев.

Далее он высказался о мнении, что строить на тектонических разломах нельзя.

"На тектонических разломах строить можно, но соблюдая строительные нормы и правила. Если говорить вообще, то в Алматы 12 тектонических разломов, из них только два активных, все остальные – спящие, то есть никогда там не произойдет какого-то разлома. Один находится в верхней части города, другой – в нижней части. Так что центр города не будет подвержен тектоническим разломам. Поэтому нужно грамотно технически подходить, не пугать народ, что у нас где-то район опасный, где-то нет. Нужно соблюдать строительные нормы и правила. И второе – это применять современные технологии", – подытожил спикер.

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Строительный кодекс. Теперь регулирование охватывает весь жизненный цикл объекта – от планирования территории и разработки проекта до строительства, ввода в эксплуатацию и дальнейшего использования. Более подробно о кодексе можно прочитать здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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