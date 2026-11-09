Мертвого мужчину нашли в реке в Астане

В Астане в воскресенье, 8 ноября 2026 года, обнаружили мертвого мужчину, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях.

"Сегодня, 08.11.26, под мостом по улице Айтматова, возле ЖК Kolsai обнаружили труп. Может, кто-нибудь в курсе, что случилось?" – говорится в сообщении.

Информацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции столицы . Там уточнили, что тело найдено в реке.

"По факту обнаружения тела мужчины в реке Есиль возбуждено уголовное дело. Полицейскими установлена личность погибшего – им оказался 56-летний житель столицы. Признаков насильственной смерти не выявлено. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сообщили в полиции.

Примерно месяц назад, в начале октября, в Астане на улице обнаружили мертвую женщину. В Сети распространили информацию, что ее якобы зарезали. Но полиция опровергла ее.