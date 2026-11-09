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Мертвого мужчину нашли в реке в Астане

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 12:14 Фото: pexels
В Астане в воскресенье, 8 ноября 2026 года, обнаружили мертвого мужчину, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях.

"Сегодня, 08.11.26, под мостом по улице Айтматова, возле ЖК Kolsai обнаружили труп. Может, кто-нибудь в курсе, что случилось?" – говорится в сообщении.
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Информацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции столицы. Там уточнили, что тело найдено в реке.

"По факту обнаружения тела мужчины в реке Есиль возбуждено уголовное дело. Полицейскими установлена личность погибшего – им оказался 56-летний житель столицы. Признаков насильственной смерти не выявлено. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сообщили в полиции.

Примерно месяц назад, в начале октября, в Астане на улице обнаружили мертвую женщину. В Сети распространили информацию, что ее якобы зарезали. Но полиция опровергла ее.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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