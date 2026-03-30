Казахстанца нашли мертвым в спецприемнике полиции
Как пишет "Ак Жайык", мужчину арестовали 25 марта на 10 суток за "противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений". Основанием стало заявление его 24-летнего сына.
По предварительным данным, мужчина совершил суицид в камере. После его обнаружения вызвали соответствующие службы, но спасти его не удалось.
В Департаменте полиции Атырау сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело.
"По факту суицида возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – сообщили в ведомстве.
В рамках расследования будет дана оценка соблюдению мер безопасности и действиям сотрудников спецприемника.
Произошедшее вызвало вопросы у общественности: в таких учреждениях у задержанных обычно изымают потенциально опасные предметы, включая ремни и шнурки, чтобы исключить возможность самоубийства.
29 марта в Таразе у отделения банка мертвым обнаружили 35-летнего бывшего руководителя одного из местных хлебозаводов.