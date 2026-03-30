Казахстанца нашли мертвым в спецприемнике полиции

В спецприемнике Управления полиции Атырау 29 марта 2026 года обнаружили мертвым 55-летнего мужчину, который находился под административным арестом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Ак Жайык", мужчину арестовали 25 марта на 10 суток за "противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений". Основанием стало заявление его 24-летнего сына.

По предварительным данным, мужчина совершил суицид в камере. После его обнаружения вызвали соответствующие службы, но спасти его не удалось.

В Департаменте полиции Атырау сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело.

"По факту суицида возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – сообщили в ведомстве.

В рамках расследования будет дана оценка соблюдению мер безопасности и действиям сотрудников спецприемника.

Произошедшее вызвало вопросы у общественности: в таких учреждениях у задержанных обычно изымают потенциально опасные предметы, включая ремни и шнурки, чтобы исключить возможность самоубийства.

