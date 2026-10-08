Мертвую женщину нашли на улице в Астане: что случилось
Фото: Threads/qyzuq_angime
В Астане на улице обнаружили мертвую женщину. В Сети 7 октября 2026 распространили информацию, что ее якобы зарезали. Но полиция опровергла ее, сообщает Zakon.kz.
"Говорят, женщину убили ножом в районе рынка "Шапагат" прямо на улице..." – говорилось в публикации в Threads, которую позже удалили.
В полиции Астаны прокомментировали информацию, опровергнув факт убийства.
"Распространяемая информация об убийстве женщины возле торгового рынка "Шапагат" не соответствует действительности. Перед торговым рынком было обнаружено тело 47-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, женщине стало плохо, до приезда бригады скорой медицинской помощи она скончалась", – говорится в комментарии.
Людей призвали не распространять недостоверную информацию и доверять официальным источникам.
В Астане расследуют убийство женщины бывшим мужем. Это произошло на улице около дома. В рамках расследования должностей лишились высокопоставленные полицейские города, потому что до произошедшего жертва обращалась с жалобами на экс-супруга.
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