Мертвую женщину нашли на улице в Астане: что случилось

В Астане на улице обнаружили мертвую женщину. В Сети 7 октября 2026 распространили информацию, что ее якобы зарезали. Но полиция опровергла ее, сообщает Zakon.kz.

"Говорят, женщину убили ножом в районе рынка "Шапагат" прямо на улице..." – говорилось в публикации в Threads, которую позже удалили.

В полиции Астаны прокомментировали информацию, опровергнув факт убийства.

"Распространяемая информация об убийстве женщины возле торгового рынка "Шапагат" не соответствует действительности. Перед торговым рынком было обнаружено тело 47-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, женщине стало плохо, до приезда бригады скорой медицинской помощи она скончалась", – говорится в комментарии.

Людей призвали не распространять недостоверную информацию и доверять официальным источникам.

В Астане расследуют убийство женщины бывшим мужем. Это произошло на улице около дома. В рамках расследования должностей лишились высокопоставленные полицейские города, потому что до произошедшего жертва обращалась с жалобами на экс-супруга.