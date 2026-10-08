#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
447.14
500.35
5.24
Происшествия

Мертвую женщину нашли на улице в Астане: что случилось

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 13:13 Фото: Threads/qyzuq_angime
В Астане на улице обнаружили мертвую женщину. В Сети 7 октября 2026 распространили информацию, что ее якобы зарезали. Но полиция опровергла ее, сообщает Zakon.kz.

"Говорят, женщину убили ножом в районе рынка "Шапагат" прямо на улице..." – говорилось в публикации в Threads, которую позже удалили.

В полиции Астаны прокомментировали информацию, опровергнув факт убийства.

"Распространяемая информация об убийстве женщины возле торгового рынка "Шапагат" не соответствует действительности. Перед торговым рынком было обнаружено тело 47-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, женщине стало плохо, до приезда бригады скорой медицинской помощи она скончалась", – говорится в комментарии.

Людей призвали не распространять недостоверную информацию и доверять официальным источникам.

В Астане расследуют убийство женщины бывшим мужем. Это произошло на улице около дома. В рамках расследования должностей лишились высокопоставленные полицейские города, потому что до произошедшего жертва обращалась с жалобами на экс-супруга.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
14:04, 15 декабря 2024
В Астане спасли мужчину, у которого случился приступ на улице
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
14:58, 30 марта 2026
Казахстанца нашли мертвым в спецприемнике полиции
Тело пенсионерки нашли на улице Петропавловска
04:52, 02 декабря 2023
Тело пенсионерки нашли на улице Петропавловска
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Никола Бартункова отбивает мяч
13:19, Сегодня
Невероятный мяч выиграла Бартункова, которая победила Соболенко на "тысячнике" в Пекине
Станислав Черчесов рассказал о несостоявшемся переходе Максима Самородова в &quot;Спартак&quot;
13:07, Сегодня
Станислав Черчесов рассказал о несостоявшемся переходе Максима Самородова в "Спартак"
Елена Рыбакина радуется выигранному очку
12:51, Сегодня
Елена Рыбакина рассказала, почему старается не нервничать на корте
Рестлер Фишман на фоне озера
12:33, Сегодня
75-летний судья скончался после того, как рестлер Фишман бросил его во время поединка
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: