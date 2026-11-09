Автомеханик хотел прокатиться на машине клиента и устроил ДТП в Павлодарской области

В Павлодарской области пьяный автомеханик угнал чужую машину, не справился с управлением и перевернул ее, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн отмечает, что инцидент произошел в Иртышском районе. Завершив ремонт, мастер вместо того, чтобы вернуть автомобиль хозяину, решил сесть за руль и покататься.

"Автомеханик находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. В результате автомобиль опрокинулся. По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения начато досудебное расследование. Кроме того, суд назначил мужчине административный арест сроком на 20 суток", – прокомментировали полицейские.

В полиции пояснили, что передача автомобиля в ремонт не дает мастеру права пользоваться им в личных целях без согласия владельца. За самовольное использование чужого транспорта предусмотрена ответственность по закону.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области пьяная девушка устроила ралли на угнанном такси на 2,5 млн тенге.