Автомеханик хотел прокатиться на машине клиента и устроил ДТП в Павлодарской области
Фото: pixabay
В Павлодарской области пьяный автомеханик угнал чужую машину, не справился с управлением и перевернул ее, сообщает Zakon.kz.
Павлодар-онлайн отмечает, что инцидент произошел в Иртышском районе. Завершив ремонт, мастер вместо того, чтобы вернуть автомобиль хозяину, решил сесть за руль и покататься.
"Автомеханик находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. В результате автомобиль опрокинулся. По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения начато досудебное расследование. Кроме того, суд назначил мужчине административный арест сроком на 20 суток", – прокомментировали полицейские.
В полиции пояснили, что передача автомобиля в ремонт не дает мастеру права пользоваться им в личных целях без согласия владельца. За самовольное использование чужого транспорта предусмотрена ответственность по закону.
Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области пьяная девушка устроила ралли на угнанном такси на 2,5 млн тенге.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript