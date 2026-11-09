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Происшествия

80-летняя павлодарка сорвалась с обрыва вдоль Иртыша

Руки, бабушка , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 19:24 Фото: pixabay
В Павлодаре пенсионерка во время прогулки упала с пятиметрового обрыва вдоль Иртыша, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн передает, что 8 ноября на пульт "112" поступила информация о том, что в Павлодаре по пожилая женщина, прогуливаясь вдоль Иртыша, по неосторожности сорвалась вниз.

"На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС. Прибыв на место, было установлено местонахождение пострадавшей и начаты спасательные работы. С помощью специального снаряжения и носилок был организован подъем женщины с высоты около пяти метров", – рассказали спасатели.

Спасатели передали пострадавшую бригаде скорой медицинской помощи.

В Управлении здравоохранения уточнили, что пациентка получает лечение в отделении политравмы Павлодарской городской больницы №1. У нее диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы, закрытые переломы костей таза и бедра. Медики оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное.

Между тем в США 100-летний юбилей местной жительницы привлек внимание общественности благодаря ее необычному увлечению. После перенесенного инсульта пенсионерка начала ежедневно проходить километровые дистанции прямо по проходам местного гипермаркета.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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