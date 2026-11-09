Полиция прокомментировала смертельный инцидент, произошедший в Астане

Фото: Zakon.kz

В социальных сетях появилась информация о самоубийстве, произошедшем в районе Нура, сообщает Zakon.kz.

По запросу редакции в столичном Департаменте полиции прокомментировали ситуацию. "По факту суицида возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Алматы 13-летний мальчик выпал из окна восьмого этажа и выжил.

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