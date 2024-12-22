Факт возможной перестрелки прокомментировали в полиции Алматы

В социальных сетях появилась информация о перестрелке, которая произошла 22 декабря около 04:34 в районе BarLand, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе департамента полиции Алматы Zakon.kz рассказали, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело, а подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Полиция не подтвердила информацию о перестрелке, но заявила, что обстоятельства происшествия продолжают уточняться.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В индустриальной зоне Алматы обнаружено тело мужчины. Погибший, по словам очевидцев, находился в подвешенном состоянии внутри опоры ЛЭП.