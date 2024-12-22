Факт возможной перестрелки прокомментировали в полиции Алматы
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилась информация о перестрелке, которая произошла 22 декабря около 04:34 в районе BarLand, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе департамента полиции Алматы Zakon.kz рассказали, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело, а подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
Полиция не подтвердила информацию о перестрелке, но заявила, что обстоятельства происшествия продолжают уточняться.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В индустриальной зоне Алматы обнаружено тело мужчины. Погибший, по словам очевидцев, находился в подвешенном состоянии внутри опоры ЛЭП.
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