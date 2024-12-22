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Происшествия

Факт возможной перестрелки прокомментировали в полиции Алматы

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 19:33 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилась информация о перестрелке, которая произошла 22 декабря около 04:34 в районе BarLand, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе департамента полиции Алматы Zakon.kz рассказали, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело, а подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Полиция не подтвердила информацию о перестрелке, но заявила, что обстоятельства происшествия продолжают уточняться.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В индустриальной зоне Алматы обнаружено тело мужчины. Погибший, по словам очевидцев, находился в подвешенном состоянии внутри опоры ЛЭП. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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