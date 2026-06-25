Полицейские Алматы предотвратили трагедию в жилом доме

В Алмалинском районе Алматы полицейские предотвратили возможную трагедию после сообщения о девушке, находившейся в опасной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Сигнал о происшествии поступил на пульт 102 – сообщалось, что молодая жительница города находится на шестом этаже жилого дома и может совершить необдуманный поступок.

На место оперативно прибыл экипаж "Буран-235". Благодаря быстрым действиям полицейских и помощи родственников удалось предотвратить трагедию.

Девушку удалось своевременно обезопасить, сейчас она находится под наблюдением близких. По словам родственников, ранее подобных признаков поведения не отмечалось. Ей окажут необходимую психологическую помощь, обстоятельства произошедшего выясняются.

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