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Происшествия

Полицейские Алматы предотвратили трагедию в жилом доме

Полицейские Алматы предотвратили трагедию в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 19:52 Фото: polisia.kz
В Алмалинском районе Алматы полицейские предотвратили возможную трагедию после сообщения о девушке, находившейся в опасной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Сигнал о происшествии поступил на пульт 102 – сообщалось, что молодая жительница города находится на шестом этаже жилого дома и может совершить необдуманный поступок.

На место оперативно прибыл экипаж "Буран-235". Благодаря быстрым действиям полицейских и помощи родственников удалось предотвратить трагедию.

Девушку удалось своевременно обезопасить, сейчас она находится под наблюдением близких. По словам родственников, ранее подобных признаков поведения не отмечалось. Ей окажут необходимую психологическую помощь, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Нидерландах зафиксирован первый случай эвтаназии ребенка младше 12 лет после изменения законодательства два года назад.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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