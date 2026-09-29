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Происшествия

В Алматы журналисты предотвратили двойную трагедию

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 12:05 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы трагедия едва не произошла на глазах у журналистов, которые сумели ее предотвратить, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 29 сентября 2026 года рассказали, что сотрудники агентства Bes.Media утром, придя на работу, заметили за окном 10-го этажа двух молодых людей, которые находились с внешней стороны здания.

"Ситуация была критической. Любое неосторожное движение могло закончиться трагедией. Журналисты – Артём Шляхов, Александр Жданов и Дамир Байманов – не растерялись. Сначала они попытались уговорить молодых людей вернуться в помещение. Но разговор не помог. Тогда сотрудники редакции действовали решительно: удержали обоих молодых людей и силой затащили их внутрь. На место прибыли специалисты. Молодым людям оказали необходимую помощь и передали профильным медикам", – рассказали в ДП.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. За решительность, смелость и неравнодушие полиция Алматы выразила благодарность Артёму Шляхову, Александру Жданову и Дамиру Байманову.

"В тот момент они не прошли мимо – их самоотверженные действия предотвратили трагедию", – резюмировали в полиции.

Похожий случай произошел в Астане. Там сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) спас девушку от падения с высоты 12-го этажа.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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