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Происшествия

Тревога родственников оказалась не напрасной: в Экибастузе вскрыли квартиру

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 19:36 Фото: Zakon.kz
На пульт оператора "112" Павлодарской области поступило сообщение о необходимости оказания помощи 73-летней женщине в Экибастузе. Бабушка перестала отвечать на звонки родственников и никому не открывала дверь, сообщает Zakon.kz.

Так и не сумев связаться с пенсионеркой, встревоженная семья обратилась за помощью к спасателям.

Прибывшие на место сотрудники МЧС с помощью шанцевого инструмента вскрыли входную дверь квартиры.

"Внутри находилась женщина 1953 года рождения, которая могла передвигаться самостоятельно, однако была дезориентирована", – рассказали в МЧС.

Женщине вызвали бригаду скорой помощи.

Между тем в Северо-Казахстанской области пенсионерка лишилась квартиры после звонка якобы от домофонной компании.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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