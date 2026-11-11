Тревога родственников оказалась не напрасной: в Экибастузе вскрыли квартиру
Фото: Zakon.kz
На пульт оператора "112" Павлодарской области поступило сообщение о необходимости оказания помощи 73-летней женщине в Экибастузе. Бабушка перестала отвечать на звонки родственников и никому не открывала дверь, сообщает Zakon.kz.
Так и не сумев связаться с пенсионеркой, встревоженная семья обратилась за помощью к спасателям.
Прибывшие на место сотрудники МЧС с помощью шанцевого инструмента вскрыли входную дверь квартиры.
"Внутри находилась женщина 1953 года рождения, которая могла передвигаться самостоятельно, однако была дезориентирована", – рассказали в МЧС.
Женщине вызвали бригаду скорой помощи.
Между тем в Северо-Казахстанской области пенсионерка лишилась квартиры после звонка якобы от домофонной компании.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript