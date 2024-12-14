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Происшествия

Пожилая женщина едва не погибла в своей квартире в Павлодаре

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 21:35 Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
12 декабря в 17:06 поступило сообщение от диспетчера 112 о том, что пожилая женщина не открывает дверь, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, прибыв на место, спасатели в присутствии родственников с помощью специальных инструментов открыли входную дверь.

"Так как горожанка лежала на полу в прихожей комнате, спасатели вызвали скорую помощь", – говорится в сообщении.
помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 21:35

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Ранее спасатели Тараза помогли попавшему в беду трехлетнему малышу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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