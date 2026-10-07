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Общество

Пенсионерку убедили продать квартиру и отдать деньги мошенникам

Пожилая женщина, смартфон, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 04:14 Фото: pexels
В Северо-Казахстанской области пенсионерка лишилась квартиры после звонка якобы от домофонной компании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Петропавловск.news", пенсионерке позвонили якобы из фирмы, обслуживающей домофоны, и сообщили о предстоящей замене оборудования. По распространенной схеме женщине пришел код, который она продиктовала собеседнику.

Следом пенсионерке стали звонить люди, которые представлялись сотрудниками банка и органов национальной безопасности. Псевдопомощники сообщили, что неизвестные якобы пытаются оформить на нее кредит, а узнав о квартире, убедили ее выставить жилье на продажу.

При этом, по словам исполняющего обязанности начальника управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции СКО Муратбека Аяганова, злоумышленники практически все время находились с пенсионеркой на связи. Женщина выставила квартиру за 16 млн тенге, сделку оформили у нотариуса. После продажи пенсионерка через банковский терминал перевела полученные деньги на счета, которые ей указали мошенники.

Пожилая женщина вскоре поняла, что нарвалась на мошенников, и обратилась в полицию, но было уже поздно. А счета, на которые переводились деньги за квартиру, оказались дропперскими.

Казахстанцев, ищущих жилье в аренду через интернет-приложения, предупредили об опасности.

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Камила Салкымбаева
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