Пополняла анкеты на "Кыздар.нет": из Грузии в Казахстан экстрадировали фигурантку дела об ОПГ

Гражданку Узбекистана экстрадировали из Грузии в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за участие в организованной преступной группе и сводничество, сообщает Zakon.kz.

Известно, что операцию провели сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана при содействии посольства республики в Грузии.

По данным следствия, озвученным 12 ноября 2026 года, женщина вместе с другими участниками преступной группы принимала заявки от лиц, оказывающих сексуальные услуги, на пополнение счетов их анкет, размещенных на сайте "Кыздар.нет". Это позволяло продвигать анкеты и рекламировать предлагаемые услуги.

"Из поступавших денег участники группы удерживали комиссию, а оставшуюся сумму перечисляли организаторам сайта. Таким образом, они обеспечивали работу противоправной схемы сводничества". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также в Генпрокуратуре добавили, что часть участников группы уже осудили к различным срокам лишения свободы. Другие, в том числе подозреваемая, скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск.

В июле 2026 года женщину задержали в Грузии. По запросу Генеральной прокуратуры ее экстрадировали в Казахстан. Сейчас она находится в следственном изоляторе.

За инкриминируемые преступления ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Материал по теме В Алматы накрыли организаторов скандального сайта "Кыздар.нет"

15 марта 2023 года стало известно, что в Казахстане задержали владельцев сайта "Кыздар.нет". По данным МВД, ежедневно они получали прибыль до 2 млн тенге. Было начато досудебное расследование по ст. 309 "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество" УК РК. Сообщалось, что МВД принимаются меры по блокировке доступа пользователей к веб-сайту. Однако администраторы ресурса постоянно меняют адреса и домены.