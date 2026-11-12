"Свалившийся с неба" миллион обернулся уголовным преследованием для астанчанки

В Северо-Казахстанской области 39-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенников, которые убедили ее оформить кредит на 1,3 млн тенге и перевести деньги на так называемый "безопасный счет", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 12 ноября 2026 года в полиции региона, жительнице Есильского района позвонили по видеосвязи. Собеседник представился сотрудником финансовой полиции и заявил, что неизвестные якобы пытаются оформить на ее имя крупный кредит.

Чтобы предотвратить мошеннические действия, женщине предложили самостоятельно взять так называемый "зеркальный" кредит и перевести деньги на "безопасный счет".

"Женщина ранее слышала про уловки мошенников, но ее убедили форма и поддельное служебное удостоверение, которое показал мошенник. Она выполнила все требования преступника: оформила кредит 1 миллион 380 тысяч тенге и перевела деньги на указанный счет", – говорится в сообщении ДП.

Однако операция вызвала подозрения у системы "Антифрод-центр". Информация о переводе с признаками мошенничества автоматически поступила сотрудникам отдела полиции Есильского района.

Полицейские проверили сведения и установили личность потерпевшей. После беседы с правоохранителями женщина окончательно поняла, что стала жертвой обмана.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Есильского районного отдела полиции вышли на владельца счета, куда поступили деньги. Им оказалась молодая жительница Астаны.

Она добровольно и в полном объеме возместила причиненный ущерб. Вопрос о привлечении девушки к уголовной ответственности будет решаться в рамках расследования после установления признаков дропперства.

Немного ранее Генеральная прокуратура предупреждала казахстанцев о новой схеме интернет-мошенничества, с помощью которой злоумышленники пытаются похищать персональные данные граждан под видом сотрудников "Казпочты".