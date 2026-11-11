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Ловушка под видом посылки: казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества

Ловушка под видом посылки: казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 18:09 Фото: magnific.com
Генеральная прокуратура Казахстана предупредила о новой схеме интернет-мошенничества, с помощью которой злоумышленники пытаются похищать персональные данные граждан под видом сотрудников "Казпочты", сообщает Zakon.kz.

По информации Генпрокуратуры, с 9 ноября 2026 года казахстанцам начали поступать сообщения с иностранного номера +212 6 12 82 15 27. Получателям сообщают о якобы предстоящей доставке посылки и предлагают перейти по ссылке, чтобы уточнить адрес. При этом к сообщению прикладывают инструкцию, создающую видимость официального уведомления. Аналогичные сообщения могут приходить и с других номеров.

Однако ссылка ведет на поддельный сайт, имитирующий сервис "Казпочты". Через него мошенники собирают персональные данные пользователей, в том числе адреса проживания и другую конфиденциальную информацию.

Особую опасность представляет оформление сообщений на государственном языке с использованием официально-делового стиля. Это может вызвать больше доверия у получателей и заставить их перейти по ссылке, не заподозрив обман.

В Генеральной прокуратуре призвали не открывать сомнительные ссылки и не вводить личные или банковские данные на неизвестных сайтах. Информацию о почтовых отправлениях рекомендуется проверять только через официальные каналы почтовой службы.

Ранее казахстанцев предупредили о том, что за сообщениями в мессенджерах о депозите с высокой ставкой, выгодных инвестициях или быстром увеличении капитала могут скрываться мошенники.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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