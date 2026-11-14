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Происшествия

Утренний пожар: огонь охватил отдел по продаже хлеба

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 08:34 Фото: Zakon.kz
В области Улытау произошел пожар в отделе по продаже хлеба, расположенном в двухэтажном торговом здании, сообщает Zakon.kz.

Сегодня утром, 14 ноября 2026 года, в городе Жезказгане на улице Сейфуллина произошло возгорание в отделе по продаже хлеба. Он располагался на первом этаже отдельно стоящего двухэтажного торгового здания. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Площадь пожара составила 70 кв. м.

"Оперативными действиями пожарных возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Пострадавших нет", – проинформировали в МЧС.

Спасатели призывают предпринимателей соблюдать требования пожарной безопасности, следить за исправностью электрооборудования и не оставлять работающие приборы без присмотра.

Ранее, 13 ноября, в Актобе произошел взрыв газа в кафе. В результате происшествия пострадали два человека.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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