Угроза взрыва в Алматы: огонь охватил двухэтажное кафе

Ранним утром 1 ноября в Турксибском районе Алматы произошел пожар в двухэтажном здании кафе, сообщает Zakon.kz.

К месту вызова незамедлительно прибыли пожарные подразделения. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям 1 ноября 2026 года.

"По прибытии установлено, что открытым пламенем охвачена кровля здания. В ходе разведки выявлено горение подсобного помещения и кровли", – говорится в сообщении.

Пожарным удалось не допустить распространения огня с кафе на соседнее строение. Во время тушения спасатели вынесли из зоны горения шесть кислородных баллонов различного объема, предотвратив угрозу их возможного взрыва.

В ведомстве сообщили, что пожар ликвидирован, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

А в Акмолинской области прошла необычная спасательная операция. Пожарные вынесли голубей из горящего хозяйственного строения.