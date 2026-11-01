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Происшествия

Угроза взрыва в Алматы: огонь охватил двухэтажное кафе

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 08:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ранним утром 1 ноября в Турксибском районе Алматы произошел пожар в двухэтажном здании кафе, сообщает Zakon.kz.

К месту вызова незамедлительно прибыли пожарные подразделения. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям 1 ноября 2026 года.

"По прибытии установлено, что открытым пламенем охвачена кровля здания. В ходе разведки выявлено горение подсобного помещения и кровли", – говорится в сообщении.

Пожарным удалось не допустить распространения огня с кафе на соседнее строение. Во время тушения спасатели вынесли из зоны горения шесть кислородных баллонов различного объема, предотвратив угрозу их возможного взрыва.

В ведомстве сообщили, что пожар ликвидирован, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

А в Акмолинской области прошла необычная спасательная операция. Пожарные вынесли голубей из горящего хозяйственного строения.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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