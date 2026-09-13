Огонь охватил 200 квадратных метров: подробности пожара в Караганде
Фото: пресс-служба МЧС РК
В районе имени Казыбек би города Караганды произошел пожар в двухэтажном здании на улице Речной, сообщает Zakon.kz.
Огонь распространился на площади около 200 кв. м. Горели деревянное межэтажное перекрытие, мебель, товарно-материальные ценности, теплоизоляционный материал и наружная пластиковая обшивка здания.
Из-за воздействия высокой температуры также повреждены пластиковая обшивка и мебель в расположенном рядом пристроенном пункте.
Во время тушения сотрудники МЧС вынесли из здания два газовых баллона объемом по 50 л каждый, предотвратив возможные дополнительные последствия.
Пожар полностью ликвидирован. Во время пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что пожарные предотвратили возможный взрыв в магазине Семея.
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