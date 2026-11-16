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Происшествия

Огромные камни обрушились на трассу в Казахстане: очевидцы сняли происходящее

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 07:43 Фото: скриншот видео
В Восточно-Казахстанской области сошедший камнепад частично заблокировал участок республиканской трассы. Очевидцы сняли произошедшее на видео, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места событий появились в социальных сетях. На них видны крупные валуны, упавшие со склона. Часть камней оказалась непосредственно на проезжей части.

Ситуацию прокомментировали в АО "НК "ҚазАвтоЖол". По информации компании, камнепад обнаружили во время патрулирования на 25-м километре автодороги Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи.

"Безопасный и бесперебойный проезд транспортных средств обеспечен. В настоящее время на данном участке ведутся работы по устранению последствий", – сообщили 15 ноября 2026 года в компании.

Ранее в популярном туристическом регионе Каппадокия в центральной Турции произошел камнепад, в результате которого погибли три человека.

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Канат Болысбек
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