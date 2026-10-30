Туристическая прогулка закончилась трагедией: в Турции обрушилась скала

В популярном туристическом регионе Каппадокия в центральной Турции произошел камнепад, в результате которого погибли три человека. Обломки скального образования обрушились на людей неподалеку от музея под открытым небом в Гёреме, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, причиной происшествия могли стать сильные дожди.

Камнепад произошел в четверг около 15:15 по местному времени. По словам губернатора провинции Невшехир Хюсейна Кока, откололись фрагменты так называемого "волшебного дымохода" – характерного для Каппадокии высокого скального образования конической формы.

Двое погибших были гражданами Турции. Национальность третьего человека пока не установлена. Информация о том, были ли погибшие туристами, сотрудниками местных объектов или другими посетителями, также не уточняется.

На месте происшествия работают спасательные службы, которые разбирают обломки и ищут возможных пострадавших. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и выразил надежду, что число жертв не увеличится.

Каппадокия известна необычными скальными образованиями, пещерными жилищами и древними церквями, высеченными в скалах. Регион считается одним из популярных туристических направлений Турции.

🚨 #TURKEY: Massive rockfall in Göreme, Cappadocia, kills 3 people & injures 5 after heavy rainfall. Dramatic before-and-after drone footage shows huge sections of rock formations collapsing & leaving a massive debris field. #kpssönlisans #bbcqt #29Ekim https://t.co/gql6fisGIg — Eyes on the Globe (@eyes_globe) October 30, 2026

Ранее в Турции прокомментировали грядущие изменения системы "все включено".