Две иномарки не поделили ночную трассу близ Атырау – в больницу увезли восемь человек
По словам очевидцев, жесткое столкновение двух легковых автомобилей произошло глубокой ночью. Удар был такой силы, что потребовалась помощь медиков.
В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области уточнили, что инцидент случился 18 ноября 2026 года около 01:20. На дороге не поделили путь автомобили марок Nissan Teana и Kia.
"В результате аварии пять пассажиров Nissan Teana, а также водитель и двое пассажиров Kia были доставлены в областную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих материалов по делу. Департамент полиции призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения", – рассказали Zakon.kz в ведомстве.
Между тем на западе Казахстана произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Toyota Sienna и Niva. В результате аварии водитель одного из автомобилей погиб на месте.