Восемь человек пострадали в серьезном ДТП на трассе Атырау – Индер. Кадры с места ночной аварии появились в социальных сетях, сообщает в Zakon.kz.

По словам очевидцев, жесткое столкновение двух легковых автомобилей произошло глубокой ночью. Удар был такой силы, что потребовалась помощь медиков.

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области уточнили, что инцидент случился 18 ноября 2026 года около 01:20. На дороге не поделили путь автомобили марок Nissan Teana и Kia.

"В результате аварии пять пассажиров Nissan Teana, а также водитель и двое пассажиров Kia были доставлены в областную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих материалов по делу. Департамент полиции призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения", – рассказали Zakon.kz в ведомстве.

Между тем на западе Казахстана произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Toyota Sienna и Niva. В результате аварии водитель одного из автомобилей погиб на месте.