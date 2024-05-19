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Пьяный водитель протаранил машину с детьми на внедорожнике в Актау

авто, Актау, ДТП , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 13:46 Фото: Zakon.kz
В Сети появились кадры с последствиями ДТП в Актау, произошедшего в ночь на 19 мая. В результате аварии пострадал один человек, сообщает Zakon.kz.

По данным местного издания Lada, очевидцы видели, как водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны 20 микрорайона и столкнулся с "легковушкой", двигавшейся по встречной полосе.

Однако виновник аварии продолжил движение. И уже далее у спорткомплекса "Жас Канат" в 12 микрорайоне врезался в Kia. В последней находилась семья с малолетними детьми. По словам свидетелей, виновник ДТП был пьян.

Эту информацию позже подтвердили полицейские.

"Водитель Toyota Land Cruiser Prado на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности. Автомобиль закрыли на штрафстоянку", – сообщили в пресс-службе департаменте полиции региона.

В Мангистауской областной многопрофильной больнице сообщили, что вызов в "скорую помощь" поступил в 23:05. Пострадал один человек, но он отказался от госпитализации. 

18 мая водитель автобуса для развозки сотрудников "ТЭЦ-2" столкнулся с трамвайным столбом в Павлодаре и погиб. В полиции сообщили, что причиной ДТП мог послужить сердечный приступ.

В Алматы рано утром 17 мая произошло ДТП недалеко от Медеу. Пострадали водитель и пассажир.

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