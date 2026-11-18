В Астане бывшего главного бухгалтера осудили за хищение более 109 млн тенге со счетов двух компаний. Женщине назначили семь лет лишения свободы, однако исполнение наказания отсрочили на год из-за наличия малолетних детей, сообщает Zakon.kz.

Как установил Межрайонный суд по уголовным делам Астаны, женщина с 2019 по 2023 год работала бухгалтером, а затем главным бухгалтером двух аффилированных компаний, принадлежавших одному владельцу.

В связи с работой она получила банковские ключи и постоянный доступ к счетам организаций, что позволяло ей самостоятельно инициировать и подтверждать финансовые операции.

"Используя свое служебное положение и предоставленный доступ к денежным средствам, В., действуя из корыстных побуждений, систематически осуществляла необоснованные переводы денежных средств со счетов указанных ТОО на собственные банковские счета, а также счета подконтрольных ей ИП, без соответствующих договорных и иных правовых оснований и надлежащего отражения в бухгалтерском учете", – говорится в материалах дела.

В результате ее противоправных действий компаниям был причинен особо крупный материальный ущерб на сумму свыше 109 млн тенге. Ущерб до сих пор не возмещен, а сама подсудимая вину не признала и просила ее оправдать.

Прокурор запросил для нее 8 лет лишения свободы. Суд учел тяжесть преступления, отсутствие возмещения ущерба, а также смягчающее обстоятельство в виде наличия двоих малолетних детей 2013 и 2014 годов рождения. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

В итоге женщину приговорили к 7 годам лишения свободы с запретом занимать материально ответственные должности в коммерческих и государственных организациях сроком на 10 лет.

Поскольку на ее иждивении находятся дети, суд на основании ст. 74 УК РК отсрочил исполнение наказания на 1 год.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены, приговор еще не вступил в законную силу.

16 октября 2026 года мы писали, что главный бухгалтер Мангистауской многопрофильной областной больницы оказалась в суде из-за хищения бюджетных средств. Факт хищения бюджетных средств на сумму более 32 млн тенге был выявлен во время проверки в больнице. В ходе следствия установлено, что главный бухгалтер, вступив в предварительный сговор со знакомым, перечисляла бюджетные средства на счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с последующим их обналичиванием. Какие сроки получили главный бухгалтер и ее сообщник, можете узнать здесь.