Перевернувшийся бензовоз вспыхнул на трассе в Шымкенте: водитель погиб
Фото: Instagram/shymkent_cityai/reels
18 ноября 2026 года на Ташкентской трассе в Шымкенте опрокинулся и загорелся бензовоз. В кабине спасатели обнаружили тело мужчины, сообщает Zakon.kz.
По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, сообщение о пожаре поступило спасателям в 15:58. Незамедлительно к месту происшествия направили пожарные подразделения по повышенному рангу вызова.
Когда пожарные подразделения прибыли на место, перевернувшийся в результате дорожно-транспортного происшествия транспорт был полностью охвачен огнем. Кроме того, загорелось топливо, разлившееся на дороге.
"Пожар ликвидировали на площади 60 квадратных метров. В кабине автомобиля обнаружили тело мужчины".Пресс-служба ДЧС Шымкента
Теперь сотрудникам полиции предстоит установить причины и обстоятельства смертельной аварии.
Ранее мы рассказывали, что автомобиль с искрами из-под колес устроил массовое ДТП в Балхаше.
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