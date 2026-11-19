18 ноября 2026 года на Ташкентской трассе в Шымкенте опрокинулся и загорелся бензовоз. В кабине спасатели обнаружили тело мужчины, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, сообщение о пожаре поступило спасателям в 15:58. Незамедлительно к месту происшествия направили пожарные подразделения по повышенному рангу вызова.

Когда пожарные подразделения прибыли на место, перевернувшийся в результате дорожно-транспортного происшествия транспорт был полностью охвачен огнем. Кроме того, загорелось топливо, разлившееся на дороге.

"Пожар ликвидировали на площади 60 квадратных метров. В кабине автомобиля обнаружили тело мужчины". Пресс-служба ДЧС Шымкента

Теперь сотрудникам полиции предстоит установить причины и обстоятельства смертельной аварии.

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