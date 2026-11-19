Запуск фейерверка возле монумента "550-летие Казахского ханства" на улице Тауке хана в Таразе закончился административным разбирательством. Полицейские установили участников и наказали их за нарушение законодательства, сообщает Zakon.kz.

В правоохранительных органах отмечают, что запускать салюты ровно в полночь стало распространенным способом отмечать дни рождения, свадьбы и юбилеи. Однако громкие хлопки пиротехники мешают ночному отдыху горожан и могут стать основанием для административного наказания.

"С начала года в Жамбылской области за нарушение тишины привлекли к ответственности 1 418 человек, в том числе за ночные фейерверки. Отдельно полиция предупреждает об опасности использования пиротехники в неподходящих местах: это может привести к возгораниям и травмам", – сообщает пресс-служба Жамбылской области.

Для пресечения подобных нарушений с 10 ноября по 3 января в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника". Жителей призывают соблюдать правила безопасности и учитывать интересы окружающих.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области в ходе ночных рейдов полицейские выявили 182 административных правонарушения. Большая часть из них связана с нахождением несовершеннолетних на улицах в ночное время без сопровождения законных представителей.