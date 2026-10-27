Двое жителей Караганды устроили свалку у дома и оказались в полиции

В Караганде двое местных жителей выбросили старую мебель прямо возле жилого дома. Нарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения, а полицейские установили личности горожан и привлекли их к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Сначала один из жильцов вынес на придомовую территорию старый шкаф. Спустя некоторое время его примеру последовала соседка, оставившая рядом еще комплект крупногабаритной мебели.

"Записи с камер помогли правоохранителям установить личности обоих нарушителей. На них составили административные протоколы. После этого карагандинцы самостоятельно вывезли оставленные вещи на специализированный полигон", – сообщили в пресс-службе ДП города Караганды.

В полиции напомнили, что старую мебель, строительный мусор и другие крупногабаритные отходы запрещено выкидывать в обычные контейнеры или оставлять у подъездов. Собственники обязаны самостоятельно организовывать их вывоз в специально отведенные места.

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