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Происшествия

Двое жителей Караганды устроили свалку у дома и оказались в полиции

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 18:25 Фото: Zakon.kz
В Караганде двое местных жителей выбросили старую мебель прямо возле жилого дома. Нарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения, а полицейские установили личности горожан и привлекли их к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Сначала один из жильцов вынес на придомовую территорию старый шкаф. Спустя некоторое время его примеру последовала соседка, оставившая рядом еще комплект крупногабаритной мебели.

"Записи с камер помогли правоохранителям установить личности обоих нарушителей. На них составили административные протоколы. После этого карагандинцы самостоятельно вывезли оставленные вещи на специализированный полигон", – сообщили в пресс-службе ДП города Караганды.

В полиции напомнили, что старую мебель, строительный мусор и другие крупногабаритные отходы запрещено выкидывать в обычные контейнеры или оставлять у подъездов. Собственники обязаны самостоятельно организовывать их вывоз в специально отведенные места.

Ранее в Караганде вынесли приговор по громкому делу о мошенничестве. Бизнесвумен и менеджер обманули около 500 человек. Они обещали клиентам товары из Китая, Турции и России в четыре раза дешевле рыночной стоимости,

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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