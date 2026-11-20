Столичные полицейские пытаются установить личность подростков, которые устроили жестокие "игры" в центре Астаны, сообщает Zakon.kz.

О случившемся 18 ноября 2026 года в Threads рассказала жительница Астаны, которая стала свидетелем происходящего. Все произошло вечером возле одного из ТРЦ. По ее словам, один подросток бил мальчика руками и ногами, второй снимал на видео, а третий наблюдал.

"На вид подросткам было 12-14 лет. Мы с коллегой остановились и начали спрашивать, что они делают и почему бьют его. С пострадавшего уже сняли куртку и рюкзак", – рассказала женщина.

Но подростки заявили, что они друзья и просто играют. Позже астанчанка снова встретила компанию на станции LRT. Один из подростков держал мальчика за шею. Женщина попросила прекратить издевательства и удалить видео, однако подросток отказался.

После этого она обратилась к сотруднику LRT и попросила вызвать полицию.

"В этот момент уже подъехал поезд, подростки не стали слушать сотрудника и побежали в вагон. Я тоже зашла следом, двери закрылись. На следующей станции зашел инспектор полиции. Честно говоря, я не знаю, чем все закончилось. Они все вместе вышли на станции "Театр", а я поехала дальше", – добавила очевидица.

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что проводится проверка по установлению личности несовершеннолетних, а также законных представителей.

"По результатам установления всех обстоятельств произошедшего будет дана соответствующая правовая оценка. В случае подтверждения фактов нарушения общественного порядка с законными представителями несовершеннолетних будет проведена профилактическая работа, а при наличии оснований приняты меры реагирования в соответствии с законодательством", – проинформировали правоохранители.

Другой случай жестокости произошел в Алматы. Ребенка избили на детской площадке. Мать пострадавшего заявила, что вышла защитить его, и в итоге на нее написали заявление.

