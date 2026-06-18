Подростка избили на глазах у сверстников в Астане: жуткий момент попал на видео

В Астане полицейские расследуют обстоятельства жестокого конфликта с участием несовершеннолетних, произошедшего 10 и 11 июня в районе старого города. По словам родителей пострадавших детей, банда подростков устроила настоящую серию нападений, передает Zakon.kz.

Резонансное видео с места происшествия появилось в Instagram-аккаунте astanagramlive. Как утверждают авторы публикации, в распоряжении родителей имеется запись, на которой зафиксирован момент избиения одного из детей, а также подтверждения того, что в результате конфликта пострадали и другие несовершеннолетние.

Кроме того, законные представители заявляют, что во время нападения мог использоваться кастет. Впрочем, официального подтверждения информации о холодном оружии на данный момент нет. Сообщается, что все телесные повреждения уже зафиксированы, после чего взрослые обратились в правоохранительные органы.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции столицы.

"Все участники происшествия, ранее знакомые между собой, установлены и доставлены в Управление полиции района "Сарыарка". По факту причинения телесных повреждений зарегистрировано досудебное расследование", – сообщили 18 июня 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Ранее в Сарыаркинском районе Астаны произошла массовая драка с участием группы молодых людей.