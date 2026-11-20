В социальных сетях появилась информация о возможном третьем чрезвычайном происшествии (ЧП) за ноябрь 2026 года в стенах Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ). Что известно и какой комментарий дали в Департаменте полиции (ДП) Алматы – в материале Zakon.kz.

О том, что якобы студентка КазНУ попыталась покончить жизнь самоубийством, стало известно накануне, 19 ноября, из Instagram. Автор поста отметил, что эти данные официально еще не были подтверждены.

За официальным комментарием редакция Zakon.kz обратилась в пресс-службу ДП Алматы, где нам заявили следующее:

"По предварительным данным, в одном из учебных заведений зарегистрирован факт причинения студенткой незначительных телесных повреждений самой себе, ей оказана медицинская помощь. Полиция начала досудебное расследование".

Также мы обратились за комментарием в пресс-службу КазНУ.

Вечером 6 ноября 2026 года в студенческом городке КазНУ погибла студентка первого курса факультета журналистики. 11 ноября трагедию прокомментировал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

16 ноября в соцсетях появилась информация о смерти студента Казахского национального университета имени аль-Фараби. Ее подтвердили в пресс-службе КазНУ. Известно, что парень был первокурсником факультета географии и природопользования. Позднее в полиции Алматы заявили о задержании подозреваемого.

После гибели первокурсника руководством КазНУ от занимаемых должностей были освобождены член правления – проректор по социальному устойчивому развитию, а также декан факультета географии и природопользования.

17 ноября стало известно, что Министерство науки и высшего образования Казахстана проведет комплексную проверку Казахского национального университета имени аль-Фараби.