В Аральском районе Кызылординской области девятилетний мальчик сел за руль минивэна и прокатился по улице. Поездка попала на видео, после чего родителей школьника привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, видеозапись с несовершеннолетним за рулем выявили во время мониторинга социальных сетей.

В ходе проверки установили, что автомобиль принадлежит отцу мальчика.

"За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребенка его законного представителя привлекли к административной ответственности. По решению суда на родителей наложили штраф", – говорится в сообщении ДП.

Кроме того, сотрудники полиции провели с семьей профилактическую беседу.

В полиции напомнили родителям о необходимости не допускать детей к управлению транспортными средствами и хранить ключи от автомобилей в недоступном для них месте.

Недавно трех водителей оштрафовали за дрифт на скользкой дороге в Карагандинской области.