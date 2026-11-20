Девятилетний казахстанец сел за руль Toyota и попал на видео – чем все закончилось
Об этом 20 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, видеозапись с несовершеннолетним за рулем выявили во время мониторинга социальных сетей.
В ходе проверки установили, что автомобиль принадлежит отцу мальчика.
"За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребенка его законного представителя привлекли к административной ответственности. По решению суда на родителей наложили штраф", – говорится в сообщении ДП.
Кроме того, сотрудники полиции провели с семьей профилактическую беседу.
В полиции напомнили родителям о необходимости не допускать детей к управлению транспортными средствами и хранить ключи от автомобилей в недоступном для них месте.
Недавно трех водителей оштрафовали за дрифт на скользкой дороге в Карагандинской области.