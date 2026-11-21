В Костанае автомобиль после столкновения вылетел с дороги и врезался в дерево. Среди пострадавших есть несколько человек, включая 12-летнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 21 ноября 2026 года издание "НГ", момент аварии попал на видео, которое распространилось в социальных сетях. На кадрах видно автомобиль, врезавшийся в дерево, а рядом с ним – плачущую девочку.

В Департаменте полиции Костанайской области рассказали, что предварительной причиной ДТП стало нарушение правил проезда перекрестка.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля марки Renault при повороте на улицу Шипина не уступил дорогу автомобилю Toyota, двигавшемуся прямо по улице Бородина. В результате произошло столкновение транспортных средств", – сообщили в ведомстве.

За медицинской помощью обратились два человека, в том числе 12-летний несовершеннолетний пассажир.

Ранее восемь человек пострадали в серьезном ДТП на трассе Атырау – Индер. Кадры с места ночной аварии появились в социальных сетях.