Исторические здания, памятники культуры и природы: удивительная история Астаны

Астана – удивительный город с богатой историей, которая насчитывает не одно столетие. "Немых" ее свидетелей можно найти, прогуливаясь по правому берегу города. Корреспондент Zakon.kz собрала данные лишь о некоторых из них.

В Государственном списке памятников истории и культуры местного значения города в редакции постановления акимата города Астаны от 3 июня 2020 года числились 39 наименований, из которых 32 – памятники градостроительства и архитектуры, семь – памятники археологии.

Самый главный памятник археологии – городище Бозок. Он находится в южной окраине нынешней столицы, в пяти километрах от нее. Обнаружил его 1998 году археолог Кемаль Акишев.

Фото: gov.kz

Раскопки, начатые в 1999 году, научно доказали, что Бозок возник на отрезке VII-VIII веков нашей эры и просуществовал до XVI века, то есть 800 лет, и являлся политическим и духовным центром Сары-Арки.

9 января 1832 после включения казахских земель в состав Российской империи Николай I санкционировал открытие Акмолинского округа. Центром его стало селение Акмола, позже получившее название город Акмолинск.

Многие памятники архитектуры в городе относятся именно к этому периоду. Например, здание торгового дома купца Матвея Константиновича Кубрина, которое в настоящее время располагается в центре исторической части города – на пересечении улиц Кенесары и Мамбетова.

Фото: Zakon.kz

Здание, построенное в 1905-1907 годах в стиле "модерн", одно из самых значительных сооружений города. Оно специально строилось как торговый дом товарищества "Матвей Кубрин с сыновьями и Ко", но после революции в нем в разные годы находились Центральная городская библиотека, Центропечать, уездный экономический отдел. В годы репрессий – в 30-е годы 20 века – в подвальном помещении дома находились тюремные камеры для ожидающих приговора чрезвычайной тройки НКВД.

Со временем зданию вернули первоначальное назначение. Здесь размещались магазин тканей, затем продовольственный и книжный магазины. Позднее он стал центральным универмагом. Сегодня здесь расположен супермаркет.

Рядом расположен дом купца Василия Матвеевича Кубрина, сына Матвея Константиновича Кубрина, а также флигель, построенные в 1910 году московским архитектором.

Фото: Zakon.kz

"Судьба" здания связана также и с историческими событиями: здесь после революции размещались рабоче-крестьянский клуб, библиотека, а затем горуездный исполком. В октябре 1920 года его официально переименовали в "Первый Дом советов". С 24 февраля 1921 года здесь находились штабы революционной тройки, Объединенного государственного политического управления, Народного комиссариата внутренних дел и милиции. В середине 20 века в здании работали ГорОНО и Дом пионеров. А позднее, в 80-х годах, в нем располагался краеведческий музей.

К слову, в этом небольшом квадрате, старом центре города, имеется ряд исторических зданий. Недалеко отсюда можно увидеть здание первой городской гостиницы тогда еще Целинограда под названием "Ишим" – ее построили в 1958 году.

Фото: Zakon.kz

Тут же можно полюбоваться историческим центром. Здесь расположены здание городского акимата, а в здании бывшего ЦУМа дислоцируется Служба iKOMEK109.

Фото: Zakon.kz

За ними, на параллельной улице, расположено здание Государственного академического русского драматического театра им. М. Горького.

Фото: Zakon.kz

И тут же рядом здание городской управы, где сейчас располагается администрация театра.

Фото: Zakon.kz

"Здание построено из красного жженого кирпича на ленточных фундаментах в технике узорчатой кладки с использованием тесаного кирпича и относится к стилю эклектики, характерному для конца XIX века... в 1880 году. Одноэтажный дом, с подвалом Г-образной формы в плане, стал первым административным зданием города. Управе отводилась важная политическая, общественная и хозяйственная роль в жизни города. Именно отсюда осуществлялось руководство всеми делами Акмолинска", – говорится в справочной информации, которая выходит при наведении камеры телефона на специальный QR-код.

В 1919 году в здании располагался штаб 59-й стрелковой дивизии. Затем в разные годы здесь располагались городская и областная библиотеки.

Здесь же недалеко расположено здание, где находился штаб по формированию 106-й кавалерийской дивизии весной 1942 года.

Фото: Zakon.kz

По ул. Кенесары, 20 расположена старая водонапорная башня, построенная в 1950-е годы прошлого столетия. Сейчас в этом здании находится ресторан.

Фото: Zakon.kz

Но к памятникам истории в Астане отнесены не только здания и сооружения. В городском Центральном парке есть старейшее дерево города – Черный тополь, посаженный еще в 1891 году интеллигенцией города Акмолинска во время закладки парка. Дерево является памятником природы, истории и культуры и охраняется государством.

Фото: Zakon.kz

А эти замки в виде сердечек на первом пешеходном мосту между правым и левым берегом – уже история тех, кто связал свою любовь и жизнь с этим городом.

Фото: Zakon.kz

В Астане есть Государственный архив города. Его сотрудники буквально по крупицам собирают информацию о городе и его жителях. О том, какие записи и материалы хранятся там, можно прочитать здесь.